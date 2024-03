Selver/TalTech soovib komistamist vältida: Pärnu on kindlasti viha täis

Poolfinaalid mängitakse kolme võiduni. Seeria teine mäng toimub pühapäeval, 17. märtsil Pärnus ja kolmas 21. märtsil kell 19 TalTechi spordihoones. Vajadusel peetakse neljas kohtumine 24. märtsil kell 17 Pärnus ja viies 26. märtsil kell 19 Tallinnas.

Selver/TalTech võitis kindlalt Cronimet liiga põhiturniiri ja krooniti märtsi alguses ka liiga võitjaks. Põhihooajal neljandaks tulnud Pärnu Võrkpalliklubi finaalturniirile ei jõudnud. Omavahelised mängud lõppesid kõik pealinna klubi võitudega (3:0, 3:1 ja 3:0).

Selver/TalTechi juhendaja Andres Toobal usub, et Pärnu tuleb seeriale vastu näljaselt. „Pärnu on kindlasti viha täis, sel hooajal pole neil midagi näppude vahele jäänud ja ootan kõva madinat. Saab näha, mida nad vahepealse pausiga teinud on. Meie oleme nüüd positiivsest olemisest tagasi reaalsusesse tulnud ja valmistunud,“ rääkis Toobal Eesti võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

„Seeria algus on oluline, usun, et vastane riskib ja tuleb üsna uljalt peale, meie tahaksime initsiatiivi kohe enda kätte haarata, aga kerge see olema ei saa. Pärnul on ju tegelikult väga korralik meeskond, nad pole lihtsalt saanud asja soovitult jooksma, aga see võib play-offis juhtuda ja oleme selleks valmis,“ lisas juhendaja.

Pärnu VK peatreener Toomas Jasmin ütles, et finaalturniirist eemale jäämine on unustatud. „See on ammu selja taga ja enam ei mõtle sellele, oleme ka varem raskeid mänge kaotanud. Vahepealne pikem paus tuli kasuks, pikalt haigusega hädas olnud Andrus Raadik sai tervise korda ja Jörgen Vanamõisa on ka vigastusest niipalju taastunud, et on olemas,“ sõnas Jasmin, kes kasutab poolfinaalides diagonaalründajana taas Toms Švansi, nii mängiti ka hooaja alguses.

„Läheme seeriale vastu Tomsiga, ega meil midagi üllatada või hoida pole, selline plaan on. Eesmärgi osas, siis olen ka meestele öelnud, et ei oldaks niiväga tulemuses kinni, kuidas see seeria lõpeb, vaid keskenduksime võitlusele. Et iga punkti, iga geimi pärast oleks võitlus. Omad võimalused meil selles seerias kindlasti on ja kindlasti ei arva ma, et meile peaks kergelt koti pähe tõmbama. Küll me vastu hakkame,“ lisas peatreener.