Baskonia peatreener Dubai võistkonna liitumisest: see ei oleks enam Euroliiga

„Nende liitumisel on nii häid kui ka halbu külgi. Eks näis, kummad lõpuks peale jäävad,“ vahendas kohalik väljaanne Noticias de Alava Ivanovici sõnu. „Seni, kuni nad toovad kvaliteeti juurde, on kõik hästi. Aga sellise liiga nimi ei saa enam olla Euroliiga, peame leidma uue nime.“

Istanbuli Fenerbahce peatreener Šarunas Jasikevicius asjaolus, et Dubai asub Euroopast kaugel, midagi halba aga ei näe. „Tel Aviv pole Euroopas ja ka Fenerbahce saal asub väljaspool Euroopast. Seega pole sinna klubi tekitamine minu jaoks eriline probleem,“ rääkis ta eelmisel nädalal portaalile Basketnews.

Dubai tiim liitub Euroliigaga ilmselt alates hooajast 2025/26. Järgmisel hooajal tehakse soojenduseks kaasa astme võrra madalamal Eurocupi sarjas. Täpsed plaanid peaks selguma kas sel või järgmisel nädalal. Küll on praeguseks teada see, et Aadria liiga võttis Dubai võistkonna järgmiseks hooajaks juba vastu.