Kummitustiim: Narva hokimängijad osalesid Venemaal peetud turniiril varjunimede all

24.-25. veebruaril viie võistkonna seas kolmanda koha saanud Narva Stars moodustati 2008. aastal. Eesti alaliidu korraldatud võistlustel pole sellenimeline tiim kaasa teinud, küll on aga aastaid osaletud samal „Bank Russia“ jõuproovil.

Narva Starsi mängijaid katab saladuseloor. 16-st 11 mängija sünniajaks on märgitud täpselt sama kuupäev (01.01.1980) ja kuigi suures osas koosnes võistkond Eesti meistriliigas osaleva Narva PSK liikmetest, olid sportlastel väljamõeldud nimed. Ainsaks erandiks oli väravavaht Aleksandr Šustov.

Youtube’is pole tagantjärgi nähtav ükski Narva klubi osalusel peetud kohtumine ja ühel videol, kus mängijatel palutakse turniiri kommenteerida, on Narva sportlase all kirjas „võistkonna kaitsja“, samas teiste tiimide intervjueeritavad on oma nimedega.