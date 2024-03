WADA on Venemaa sportlaste aususes sügavalt skeptiline: me ei saa anda garantiid, kuid oleme tugevamad

„WADA on Venemaa suhtes sügavalt skeptiline ja siiralt toimuva pärast mures,“ rääkis organisatsiooni president Witold Banka Šveitsis Lausanne’is toimunud aastakonverentsil.

Samas kinnitas Banka, et kõiki Venemaa tippsportlaseid testitakse regulaarselt. „Rahvusvaheline Testimisagentuur (ITA) ja erinevad spordialaliidud koguvad proove nii Venemaal kui ka välismaal treenivatelt või võistlevatelt sportlastelt,“ selgitas ta.

Venemaa sai juba 2014. aasta Sotši taliolümpia eel süüdistusi süstemaatilises dopingutarbimises. 2019. aastal määras WADA Venemaa sportlastele nelja-aastase karistuse, mis keelas neil rahvusvahelisel areenil riigi lipu all võistlemise.

„Me ei saa olla 100% kindlad ja anda garantiid, et sarnased asjad tulevikus ei kordu,“ lisas Banka. „Kuid võin kinnitada, et me oleme nüüd palju tugevamad ja oskame sellises olukorras paremini reageerida.“