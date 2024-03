19-aastane Soome jäähoki tulevikulootus mõisteti vägistamises süüdi

„Juhtumist on möödas peaaegu kolm aastat ja see aeg on olnud kõigile asjaosalistele äärmiselt raske. See pole puudutanud mitte ainult mind, vaid ka mu perekonda ja lähedasi. Tahes-tahtmata on asi seotud ka Tappara kogukonnaga ja paljude teistega. Tahan kõigi asjaosaliste ees südamest vabandada,“ rääkis Rönni Tappara pressiteate vahendusel.