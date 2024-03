Paf liiga põhihooaeg jõudis lõpusirgele. Mille peale on Eesti klubidel veel mängida?

Paf liiga 15. kohal on Tallinna Kalev/Snabb, kellel on koos 4 võitu ja 22 kaotust Graafik: 13.3 võõrsil Läti Ülikool, 17.3 kodus Pärnu, 20.3 võõrsil Keila, 24.3 kodus Kalev/Cramo

Kalev/Snabbi ees on ühe võidu kaugusel Viimsi, aga kuna omavahelistes matšides on eelis tallinlastel, siis neile võib piisata ka ühest võidust. Eelmisel nädalal alistasid kalevlased Liepaja, mis näitab, et nende vormikõver liigub õiges suunas. Jooksvalt võivad nad Viimsist mööda minna juba sel teisipäeval Läti Ülikooli võitmisega, omad võimalused võiksid neil olla ka matšides Pärnu ja Keilaga.