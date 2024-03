Venemaa suusatäht ülistas Putinit. „See on ilmselt tõend madalast IQ-st“

„Igal Venemaa kodanikul on suur au sellisel üritusel osaleda. Kaks aastat tagasi Kremlis vastuvõtul ütlesin, et võidame kindlasti,“ teatas Stepanova. „Olen õnnelik, et mu soovid ja ennustused täituvad. Täna nägin ja kuulsin võitjariigi tugevat presidenti.“

Frida Karlsson tunnistas, et ei mõista, kust Stepanova nii veidrad poliitilised vaated on saanud.

Ebba Andersson nõustus Karlssoniga: „Arvestades seda, mida Putin on teinud, ei vaata ma sellele hästi. Kõik, mis seal toimub, on liiga taunitav.“

Rootsi koondislane Jens Burman lisas omalt poolt: „See on kas tõend madalast IQ-st või oli ta sunnitud seal [üritusel] osalema. Need on ainsad võimalused, see ei saa midagi muud olla.“