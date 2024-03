Kuulsa suusamaratoni võitja diskvalifitseeriti fluorimäärde tõttu

Veyre jääb diskvalfitseerimise tõttu ilma ka võidupreemiast, milleks on 10 000 Šveitsi franki ehk umbes 10 400 eurot.

Ootamatult esikoha saavutanud šveitslanna oli üllatunud, et Veyre keelatud võtteid kasutas.

„Fluoriidikeeld on kehtinud kogu hooaja, nii et ma olen üllatunud, et oleme praegu sellises punktis,“ ütles Werro võitja disklahvi kohta.