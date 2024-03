Yakuza Fight võitlejate kaalumine viiakse reedel Rakvere rahva keskele

Kes asuvad võitlusse?

Miks otsustasid võitlejad osaleda Yakuza Fight’il?

Allan Volosatõh tõi välja, et talle meeldib, kui see, mida ta armastab, võimaldab ka natuke raha teenida: „Armastan spordiala, millega olen tegelenud juba pikka aega. Võistlused on minu jaoks minu oskuste põhiliseks proovikiviks, aga ka hea praktika, mis aitab täita elu tähenduslikkuse, mitmekesisuse ja emotsioonidega.“

Marko Šults sõnas, et otsustas osaleda võitlusõhtul, kuna on sportlane ja treenib selleks, et võistelda. Ka oli Yakuza Fight`i pakkumine tema jaoks motiveeriv. Ta lisas, et kõnealuse võitlusõhtu muudab tema jaoks eriliseks asjaolu, et tegemist on turniiriga, kus edu korral saab õhtu jooksul võidelda mitu korda.