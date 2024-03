Thierry Neuville ostis konkurendi käest ralliauto

LifeLive’i meeskond on võidusõiduautosid rentinud alates 2022. aastast. Peamiselt on keskendutud krosskartidele, kuid nüüdseks on tegevus laienenud ka ralliautodele.

Meeskond teatas, et on soetanud enda kasutusse Toyota Rally2 auto.

„See on oluline samm ettevõtte arengus. See uus projekt ei vii ettevõtte tegevust rööpast välja, vaid vastupidi. Krosskartide ja ralliautode vahel on palju sünergiat, eriti infrastruktuuri ja varustuse kasutamise osas,“ teatas meeskond oma pressiteates, vahendab Rallit.fi.

„Kui meile pakuti võimalust see auto hankida, võtsime selle kiiresti kasutusele, sest see oli meie ettevõtte arengu seisukohalt läbimõeldud samm. Meie eesmärk jääb samaks: soovime pakkuda klientide vajadustele vastavat stabiilset ja kvaliteetset teenust,,“ seisab pressiavalduses.

LifeLive’i meeskond on ka varem ralliautosid rentinud. Näiteks on neil olnud BMW M3 ja Opel Corsa Rally4 autod.

Neuville’i otsus on siiski eriline ja pisut üllatav. Kuna ta on olnud aastaid Hyundai tiimis, oleks võinud arvata, et belglased hangivad konkureeriva Toyota asemel Hyundai Rally2 auto.