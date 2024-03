2022/23 Rahvuste liiga D-divisjoni võitmisega 2024. aasta EM-i play-off’i jõudnud Eesti koondis on finaalturniirist kahe mängu kaugusel. Sama kaugele jõuti ka 2012. aasta finaalturniiri puhul. Tookord pääses Euroopa meistrivõistlustele veel 16 koondist, tänavu 24. Suurt pilti see siiski ei muuda ja Eestit ootab ees tõeliselt kaalukas kohtumine Poolaga. Mida ajalugu Eesti ja Poola vastasseisudest mäletab? Tuleb välja, et juhtunud on nii mõndagi põnevat ja võidu pealt lähevad mängule vastu hoopis eestlased.