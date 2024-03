TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab eurosarja veerandfinaalis Rumeenia klubi

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul ootab ees huvitav vastasseis. „Voluntaris on viis välismaalast ja kogenud rumeenlased, keda juhendab tuntud Läti treener Ainars Bagatskis. ENBLis ei ole välismaalaste piirangut ja nii kasutavad nad selles liigas ameeriklasi koduliigast rohkem,“ sõnas Narits. „Rumeenia karika veerandfinaalis hakkasid Eurocupi meeskonnale Cluj Napoca kõvasti vastu – juhtisid enamiku mängust, aga lõpuks kaotasid siiski paari punktiga. Ja see, et nad ENBLis tulid oma alagrupis teiseks, näitab, et tegemist on korralikult kokku pandud satsiga. Kui me suudame oma rünnakut kannatlikult mängida, siis peaks meil olema võimalik kodus neid võita ja seeria teiseks mänguks hea positsioon saada. Loodame, et meid tuleb kodusaalis palju korvpallisõpru toetama ja lätlastest peatreenerite mõõduvõtule kaasa elama.“