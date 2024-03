Algo Kärp veredopingu kasutamisest: kui ma ei oleks sellega kunagi välja tulnud, häiriks see mind siiani väga palju

2019. aasta Seefeldi MM-il puhkes suur dopinguskandaal, kus jäid keelatud ainete kasutamisega Eesti suusatajatest vahele Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Algo Kärp MM-il ei osalenud. Sama aasta märtsis tunnistas ta Õhtulehe vahendusel ise veredopingu tarvitamist. Kärbile määrati lõpuks kahe ja poole aasta pikkune võistluskeeld.

Endine tippsportlane meenutas hiljuti saates „Spordipühapäev“, miks otsustas dopingut kasutama hakata. „Saan rääkida endast, olin aastaid teinud pühendunult tippsporti, tulemused olid meedia silmis halvad või keskpärased ja ma ise tahtsin ka paremaid tulemusi. Tahtsin ka kodustele justkui tõestada, et see on seda väärt, et olen pere juurest pikalt eemal,“ rääkis Kärp. „Ma ei olnud oma esimese lapse viieaastaseks saamiseni ühelgi tema sünnipäeval kodus, olin võistlustel. See on näide, kus ma ennast inimesena tunnen ennast halvasti: olen kodust eemal, laps kasvab väga palju peamiselt ühe vanemaga ja siis tekib surve, et tahad rohkem tagasi anda.“

Kärbi sõnul oli dopingu tarvitamise mõju selgelt tunda. „See on üsna lihtne: kui sa oma verd rikastad, kui seda sulle mingil hetkel juurde pannakse, on see otseselt tuntav. Kestvusaladel on hapniku tarbimisvõime ülimalt oluline ja seda oli selgelt tunda. See protsess oli kogu aeg ebameeldiv, tundsin kogu aeg, et mul on kaks isiksust,“ rääkis ta.

Kärp lisas, et see jättis tõsise jälje ka vaimsele tervisele. „Kui ma ei oleks sellega kunagi välja tulnud - saan küll vaid olekseid öelda - häiriks see mind siiani väga palju. Kõik tuli välja, pärast seda avaldust on järgnevad aastad olnud väga rasked just vaimse poole pealt. Kui mul poleks olnud kõrval nii toetavat pere ja neid sõpru, kes mulle alles jäid, võin ka öelda, et võib-olla mind ka enam täna siin ei oleks.“