Skandaal Eesti noorte hokiliigas: Ukraina noormängijat sõimati ja üht poissi löödi näkku

„Hohol on paljuski tõlkimatu ksenofoobne slängitermin, mida kasutatakse solvavalt Ukraina inimeste kohta,“ selgitatakse komisjoni otsuses. „See sõna pärineb ajast, mil Ukraina kuulus Venemaa impeeriumi koosseisu ja sellel on negatiivne, stereotüüpne tähendus. Tänapäeval peetakse seda solvavaks ja diskrimineerivaks, eriti arvestades ajaloolist ja poliitilist konteksti Ukraina ja Venemaa suhetes.“

Raport jätkub järgmiselt: „Pärast mängu leidis aset eriliselt taunimisväärne juhtum, kus osalesid mängijad, pealtvaatajad (eelkõige meeskondade vanemad) ja kohtunikud. Korra tagamine on vastuvõtva meeskonna korraldada, kuid käesolev juhtumi toimumine kinnitab, et korra tagamiseks ei olnud kasutusele võetud vajalikke meetmeid. Intsidendis osales ka mängija Savel Kovaltšuk. Antud selgituste pinnalt on võimalik tuvastada, et leidsid aset muuhulgas järgnevad asjaolud: