Noorte murdmaasari jõudis selle hooaja kulminatsiooni. „Meie eesmärk on ennekõike motiveerida noori olema füüsiliselt aktiivsed“

„Võistluste korraldajana paneme me võistluskeskuse nagunii püsti, ajavõtusüsteemid on töös ja kohtunikud on kohal. Miks mitte siis lubada rajale võimalikult palju sportlasi, kes saaksid omavahel mõõtu võtta ja koguda ägedaid emotsioone,“ jätkas Ojaste. „Minu arvates on just noortesari koht, kus saame katsetada erinevaid formaate ja kombinatsioone ning ei pea olema nii väga kinni selles, mida tehakse kõrgematel tasemetel. Meie eesmärk on ikkagi ennekõike motiveerida noori olema füüsiliselt aktiivsed ja toetada nende arengut kas tippsportlaseks või siis lihtsalt tubliks inimeseks. Näen, et vahepeal unustatakse ära see, et tegemist on noorte võistlusega, kus sageli on tulemusest olulisem seegi, mis kogemuse noor saab ja mis mõtetega ta võistluspäevalt lahkub.“