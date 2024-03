VIDEO | Itaalia kõrgliigas vastasmängijat peaga löönud peatreener sai päev hiljem kinga

Kohtumine lõppes võõrsil mänginud Verona 1:0 võiduga. Kohtumise ainsa värava lõi 17. minutil Michael Folorunsho.

Matši lõpp kujunes tuliseks ning emotsioonid ei lahtunud ka lõpuvile järel. Nii läks D’Aversa platsil Henry juurde ja andis talle peaga obaduse. Mõlemad mehed said seejärel intsidendi eest punase kaardi.

„Läksin väljakule, et takistada minu meeste minema saatmist. Verona leer provotseeris meid kõvasti nii viimastel minutitel kui kohtumise järel,“ rääkis 48-aastane peatreener Sky Sportsile. Ta tunnistas samas, et käitus valesti. „Tean, et see ei olnud ilus ning minu käitumisele pole vabandust. Selgitasin end ka Veronale, see (peaga löömine) ei olnud põhjus, miks platsile läksin.“

Itaalia kõrgliigaklubi Lecce teatas esmaspäeval, et on D’Aversa vallandanud. „Seoses Lecce ja Verona mängu järel toimunud intsidentidega on klubi otsustanud D’Aversa kohustustest vabastada. Tänud treenerile ja tema abilistele senise töö eest,“ seisis lühikeses teadaandes.

Peatreenerita jäänud Lecce võitleb kõrgliigasse püsimajäämise eest. Klubi asub 25 punktiga tabelis 15. kohal, aga väljalangemistsoon on kõigest ühe silma kaugusel. Tabeli teine pool on tihe, sest Verona on 13., aga neil on omakorda Leccest vaid punkt enam kogutud.