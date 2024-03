Liiv lõppenud hooajast: EM-i hõbe on tore, kuid 1000 meetris tuleb kiiremaks saada

„EM-i hõbe 500 meetris päästis hooaja, aga MM-ilt lootsin enamat,“ tunnistas Liiv. „Paraku ei jõudnud ma tippvormi ja sain õppetunni: tuleb end häälestada eelkõige tähtsamateks, mitte kõigiks võistlusteks. Talve kohta lõplikku analüüsi pole veel teinud, aga esmapilgul tundub, et keskendusin liialt MK-etappidele, eelkõige hooaja esimestele, tehes nende eel ülemäära palju kergeid treeninguid. Minu puhul on nii, et kui võtan koormuse maha, hakkab vorm kõikuma. Teisalt hakkasin lõpuks uute uisusaabastega kohanema ja see tuleb kanda plusspoolele, järgmisel aastal on selle võrra kergem.“

Tehnikas on arenguruumi

Hooaja suure punkti ehk reedel Insellis lõppenud sprinterite mitmevõistluse MM-i ja sealt saadud kaheksanda kohaga jäi Liiv üldjoontes rahule. „Võistlus läks paremini kui üksikalade MM Calgarys, sest sain teha korraliku ettevalmistuse,“ tõdes Liiv. Ta lisas, et kripeldama jäi väike medal ehk ta võinuks 1000 meetris kahe sõidu aegade liitmisel esikolmikusse tulla, aga: „Kehv start, paar keskpärast kurvi ja sinna see läks.“

Enne Põhja-Ameerika turneele siirdumist harjutas Liiv esimest korda nädala nii-öelda mäestikulaagris ehk elas alpitoas ja see oli väärt kogemus, mida edaspidigi kasutada. „Märksa parem on minna kõrgemal paiknevatele radadele sõitma mägedest kui mere tasapinnalt, sain vormi märgatavalt paremaks,“ kinnitas Liiv.

Kui võrrelda eelmise hooaja Marten Liiva ja praegust, siis mida esile tuua? „Järele pole ma üheski elemendis andnud, küll aga on paranenud tehnika, ent siitki on veel edasi minna,“ vastas Liiv. „Kahe nädala pärast on põhjalikud analüüsid tehtud ning paneme koos treeneriga paika edasised plaanid. Üks on selge: suvel pean tegema rohkem imitatsiooniharjutusi, et parandada tehnikat ja laktaaditaluvust, mis aitaks mind 1000 meetri sõidu teises pooles. Kui neid kahte elementi edasi viia, läheksid ka tulemused ülesmäge. Lisaks pühendan suvel aega lühirajauisutamisele, et lihvida kurvisõitu.“