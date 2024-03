9 küsimust 9 päeva enne suurt matši. Kas Mets ja Vassiljev on mänguvalmis? Keda üleüldse panna keskväljale ja ründesse?

1. Mis seisus on Karol Mets? Mullu Eesti aasta jalgpalluriks valitud keskkaitsja koduklubi St.Pauli alistas pühapäeval 2:0 Berliini Herta, ent Metsa kohtumine sai enneaegse lõpu. Mets venitas 80. minutil parema jala Derry Scherhanti löögile ette, ent jalga maha pannes tegi põlv väga ebaloomuliku liigutuse. Paneks siia videolingi, aga see nägi nii kole välja, et pigem säästan lugejat. Eestlane haaras kohe endal põlvest kinni, jäi murule lebama ja lahkus murult arstide saatel.