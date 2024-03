AMETLIK | Kanaari saared võõrustavad uuel hooajal WRC etappi

„Kanaari saarte ralli MM-sarja pääsemine on tasu mitmeaastase töö eest. See oli eesmärk, mida lootsid näha mitu põlvkonda ja nüüd on see koos MM-sarja promootoriga teoks saanud,“ teatas Hispaania võistlust korraldava Club Deportivo Todo Sport tegevjuht German Morales.