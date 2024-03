Dopingukontrolli saabumine põhjustas jalgrattavõistlusel massilise katkestamise

„Antidopingukontroll Villenas = rehvide purunemised ja katkestamised. See ei ole matemaatiline valem, see on puhas reaalsus. Vaatame, kas mingeid meetmeid ka tarvitusele võetakse, sest see on kuradi nali. Muide, mina läbisin dopingukontrolli!“ kirjutas Marza.