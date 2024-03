PUUST JA PUNASEKS | Prometei sai Tartu vastu 0:20 loobumiskaotuse. Miks see juhtus? Mis saab edasilükatud mängust TalTechiga?

Miks olukord juhtus? Prometei graafik on erakordselt tihe. „Ajakava tehes nägime ette, et mõne klubi euroedu korral tulevad [esile] raskused. Seda sisuliselt pole võimalik vältida, sest võrreldes teise 16 võistkonna liigadega korraldame me põhiturniiri mängud poolteist kuud lühema ajaga,“ viitas Ausmaa sellele, et Paf liiga põhiturniiri järel tulevad otsa nii Eesti-Läti liiga kui ka Eesti meistriliiga kohamängud.