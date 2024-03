VIDEO | Latvala keeras kodusel rallil masina üle katuse

Latvala on pärit Tuuri külast ja on aastakümneid siinsetel teedel treeninud. Avarii juhtus Ritola kiiruskatsel, mis on endisele tippsõitjale väga tuttav.

„Kuutospätkä on minu vanaema oma, mis tähendab, et auto sattus avariisse vanaema teel. Jõudsime teelõiguni, kus olen sõitmist harjutanud sellest ajast saadik, kui olin 15-aastane. Otsustasin, et selle lõigu läbin nii kiiresti kui suudan. Sinna see läkski,“ naeris Latvala Rallit.fi-ga rääkides.

Kuigi Latvala tunnistas, et võistluse katkestamine eelviimasel kiiruskatsel oli kerge šokk, polnud ta väga löödud.

„Sõitsin nii kõvasti, kui see auto jaksas,“ nentis Latvala. „Ma pole viis aastat avariid teinud, aga seekord see juhtus. Keegi ütles enne rallit, et kodurada ongi kõige hullem. Ta arvab, et mäletab kõiki kohti ja mäletabki, aga viimati sõitis ta suvel. Tuleks meeles pidada, et lumevallid teevad tee kitsamaks,“ naljatas Latvala.

Ralli korraldusega jäi soomlane väga rahule: „See oli tõesti suurepärane kogemus. Tahan kiita seda võistlust, mis oli tõesti hästi korraldatud. Ralli oli kompaktne, hea asukohaga ja hoolduspark samuti. Publik sai mugavalt kiiruskatsetele, mis on oluline.“