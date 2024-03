Kas Metsa vigastus toob Klavani tagasi koondisesse? „See on emotsionaalselt väga raske otsus“

Kas see tähendab, et mängus Poolaga tuleb koondisele appi ka Klavan, kes viimati esindas sinisärke kaks aastat tagasi?

„Raske öelda, ma ei oska veel täna seisukohta võtta,“ rääkis Klavan Õhtulehele. „See on emotsionaalselt väga raske otsus. Sellist võimalust ei pruugi Eesti koondisel ja riigil enam niipea tulla. Kui leiame treeneritega, et on mingigi vajadus, siis olen sellele avatud, aga see peab olema väga tõsiselt läbimõeldud