BLOGI | Võimsa spurdi teinud Kristjan Ilves pääses Holmenkolleni MK-etapil poodiumile

Sarnaselt laupäevale, mil Ilves piirdus hüppevoorus 12. tulemusega, olid Holmenkolleni suurel mäel olud ka pühapäeval väga keerulised. Ilves sai enda soorituse ajaks mõistliku tuule ja lendas 125 meetri kaugusele. Jällegi oli parim kahevõistluse valitseja, norralane Jarl Magnus Riiber 134,5 meetriga.

Riiber edestas enne 10 km murdmaasõitu austerlasi Johannes Lamparterit 30 sekundiga ja Franz-Josef Rehrli 1.11-ga. Ilves kaotas Riiberile 1.36.

„Täna oleks võinud jälle teab mis (tuule) saada. Tundsin, et tegin vähemalt siinsetest võistlushüpetest selgelt parima hüppe. Poole hüppe peal tundsin tugevat turbulentsi, suusad käisid üles-alla. Lend oli rahutu,“ rääkis Ilves ERR-i otse-eetris pärast hüpet.

„Vaadates tulemusi, siis läheb poodiumi peale sõiduks. Suure tõenäosusega lähen esimest ringi kontrollitult sõitma. Vahe Rehrliga (25 sekundit) on täitsa kinnipüütav, ta sõidab üksi ka. Ta väga üksi sõitja pole. Ja kui keegi peaks tagant ohustama, tuleb teha nii, et poleks ennast liiga tühjaks sõitnud, et saaksin finišis kõik välja panna,“ lisas ta.

Nii ka läks. Ilvesest kolm sekundit hiljem rajale läinud austerlane Thomas Rettenegger püüdis eestlase küll kinni, aga jäi õige kiirelt maha. Ka tagant reaalseid ohustajaid polnud. Ilves sai Rehrli enne viimast ringi kätte, passis pikalt tema selja taga ja vajutas viimasel tõusunukil gaasi põhja. Rehrlist enam vastast polnud.

Suusasõitu kontrollis kindlalt Riiber ja sama kindlalt sai teise koha Lamparter (+1.10,6). Ilves kaotas Riiberile 2.24 ja Rehrl 2.29,5.

„Pingutasin kolmanda ringi lõpus nii palju kui jõudsin, et järgi saada, et viimane ring tema (Rehrli) tuules natuke puhata. Teadsin, et lõpus olen temast kiirem. Jätsin viimase nuki peale ja oli näha, et tal oli jalg täitsa töss,“ rääkis Ilves ERR-i otse-eetris.

