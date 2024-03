BLOGI | Kristjan Ilves on Holmenkollenis poodiumimängus, vahed on metsikud

„Täna oleks võinud jälle teab mis (tuule) saada. Tundsin, et tegin vähemalt siinsetest võistlushüpetest selgelt parima hüppe. Poole hüppe peal tundsin tugevat turbulentsi, suusad käisid üles-alla. Lend oli rahutu,“ rääkis Ilves ERR-i otse-eetris pärast hüpet.

„Vaadates tulemusi, siis läheb poodiumi peale sõiduks. Suure tõenäosusega lähen esimest ringi kontrollitult sõitma. Vahe Rerhliga (25 sekundit) on täitsa kinnipüütav, ta sõidab üksi ka. Ta väga üksi sõitja pole. Ja kui keegi peaks tagant ohustama, tuleb teha nii, et poleks ennast liiga tühjaks sõitnud, et saaksin finišis kõik välja panna,“ lisas ta.