Emotsionaalse võidu saanud Siim-Sander Vene koduklubi on mõõnast välja tulnud

Tõusude ja mõõnadega palistatud kohtumises juhtis koduväljakul mänginud Eesti koondislase tööandja enne neljanda veerandi algust 61:48. Seejärel hakkas edu kahanema, aga kaks minutit enne lõppu oldi veel viie punktiga peal. Tizona suutis siiski mängus seisul 76:76 lisaajale viia.

Esimest lisaaega dikteeris pigem Tizona, aga võitjat see ei selgitanud ja seisul 88:88 mindi teisele lisaajale. Seal oli juba selgelt parem San Pablo.

Vene koduklubi on aastavahetuse paiku tekkinud mõõnast, kus kaotati neli kohtumist järjest, hästi välja tulnud. Viimasest kuuest matšist on võidetud viis. Tabelis ollakse 17 võidu ja 6 kaotusega teisel kohal, sama saldo on ka kolmandat kohta hoidval Madridi Estudiantesil.