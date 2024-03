DELFI VIDEO | Siim-Markus Post: saime küll kohti, aga kui sisse ei pane, siis ei võida

„Teadsime, et nad mängivad füüsiliselt, tugevalt, jõuliselt ja suht palju korvi all. Aga pigem jäi täna asjad enda rünnaku taha,“ rääkis Pärnu meeskonna mängujuht Siim-Markus Post. „Saime küll [häid viske]kohti, aga kui sisse ei pane, siis ei võidagi.“

Raske terviserikke tõttu korvpallimängu pausile pannud Isaiah Harti asemel toodud ameeriklane Brandon Alston viskas oma debüütmatšis 13 punkti. „Temaga pole me isegi teinud viis vs. viis trennigi, vaid ühe päeva jooksul käidi liikumised läbi. Tuli hästi sisse, õnnestus kohe, mängib kaitses ja oskab visata. Arvan, et edasi minnes on ta suureks jõuks,“ lausus matšis 14 punkti visanud ja seitse korvisöötu jaganud Post.