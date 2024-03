FOTOD | Levadia ja Kalju tagusid taas vastaste väravad palle täis, Tammeka võttis võidu

Kui Levadia esimesel poolajal lõi kaks väravat, siis teisel neli. Ahmad Gero skooris 49., Felipe Felicio 57. Mark Oliver Roosnupp 67. ja Frank Liivak 74. minutil. „Saime kiire avavärava, sealt edasi pressi peale ja asi läks voolama,“ rääkis 6:0 võidu järel Soccerneti otseülekandes Ainsalu. „Tunne on endal hea ja meeskonna tase on edasi läinud. Sügavus on suur, mis tõstis taset. Lõpuks viib konkurents edasi.“

Võidud võtsid ka Kalju ja Tammeka

3:0 lõppseisu vormistas 52. minutil Alex Matthias Tamm, kes realiseeris enda teenitud penalti. „Väga hea, eriti super on nullimäng,“ muljetas Tamm, kes on nüüd kahes mängus löönud kokku neli väravat. „Ründajal on vaja õnne, eelmine mäng põrkasid pallid ette. Täna oli natuke tagasi eelmise hooaja Tamm, sest need kaks üks-ühele võimalust oleksin pidanud ära kasutama.“