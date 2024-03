OTSEBLOGI | Kristjan Ilves sai Holmenkolleni hüppemäel 12. koha, Riiber tegi imehüppe

MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud Riiberi edu on suusasõidu eel mäekõrgune, sest austerlane Johannes Lamparter kaotab talle teisena juba minuti ja 18 sekundiga.

Kolmandana saab rajale austerlane Franz-Josef Rehrl (+1.24), neljandana sakslane Terence Weber (+1.30) ja viiendana austerlane Thomas Rettenegger (+1.35). Esimese seitsme hulgas on lausa neli austerlast.

Ilves tunnistas ERRile antud kommentaaris, et tal ei olnud täna õnne: „Ausalt öeldes ajab ikka närvi küll, kui teed endast olenevad asjad ära, aga saad otsa peal sellise küljetuule, hüppad õhuauku ja kukud potsti maha. Seal ei olegi rohkem midagi öelda. Ei olnud õnne. Eks nüüd tuleb täie rauaga sõita. Kui on hea päev, siis on hea punt, kus sõita.“