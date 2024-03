BLOGI JA FOTOD | Hüppemäel ebaõnne kogenud Ilves tõusis suusasõiduga neli kohta

Kindla esikoha võttis Holmenkollenis juba varem MK-sarja üldvõidu kindlustanud Jarl Magnus Riiber, kellele 135-meetrine hüpe kindlustas suusasõiduks järgnevate ees enam kui minutilise edu. 10-kilomeetrise suusasõidu järel järgnesid talle austerlased Johannes Lamparter (+1.28,6) ja Stefan Rettenegger (+1.33,5), esimesena jäi poodiumilt välja norralane Jörgen Graabak (+2.01,7).

Ilves sai Holmenkollbakken HS134 mäel kirja 120,5 meetri pikkuse õhulennu, mis andis 109,4 punkti ja 12. koha. Ilves tunnistas ERRile antud kommentaaris, et tal polnud õnne. „Ausalt öeldes ajab ikka närvi küll, kui teed endast olenevad asjad ära, aga saad otsa peal sellise küljetuule, hüppad õhuauku ja kukud potsti maha. Seal ei olegi rohkem midagi öelda. Ei olnud õnne. Eks nüüd tuleb täie rauaga sõita. Kui on hea päev, siis on hea punt, kus sõita,“ rääkis liidrist kaks minutit ja 13 sekundit hiljem lumele pääsenud eestlane.