Esinumber Lajal ei saa Eestit matšis Iraaniga aidata

Eesti koondist esindavad seekord Kristjan Tamm, Kenneth Raisma, Oliver Ojakäär ja Siim Troost. Meeskonna kapten on Vladimir Ivanov. Eesti tennisistidest on kõrgeima üksikmängu edetabelikohaga Oliver Ojakäär ( ATP 939), paarismängu edetabelikoht on kõrgeim Siim Troostil – ATP 619.

Kahjuks ei osale võistlusel seekord Eesti esireket Mark Lajal, kes on vigastuspausil ja kommenteeris oma eemalejäämist järgnevalt: „ Austraalia lahtistest meistrivõistlustest saadik on mind seganud õlavigastus, mis ei ole siiani lõplikult paranenud. Seetõttu ei suuda ma endast parimat anda ning ei ole valmis Eestit esindama. Annan endast parima, et olla peagi väljakul ja pakkuda Eesti rahvale häid emotsioone.“

Võistkonna kapten Vladimir Ivanov lisas: „Vaatamata sellele, et tiimist on puudu kaks meie hetke edetabeli parimat mängijat, lähme Iraani vastu positiivselt meelestatuna. Väga palju me Iraani võistkonnast ei tea, kuid kindlasti ei tohi neid alahinnata ning ootame tasavägist kohtumist.“

Iraani esindavad Sina Moghimi, Hamidreza Nadaf, Ali Yazdani, Amir Hossein ja Samyar Elyasi, kes kõik kuuluvad nii üksik- kui paarismängu ATP edetabelites teise tuhandesse.

Eesti ja Iraani vaheline matš toimub esialgu plaanitud Iraani asemel Sri Lankal. Rahvusvahelise tenniseföderatsiooni Davise karikasarja komitee otustas rahuldada Eesti Tennise Liidu nõudmise koha muutmise osas seoses Iraani kui kui oluliste riskidega maaga.