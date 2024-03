Venemaa suusavõistlusel sattus üheksa sportlast haiglasse, Jelena Välbe süüdistas suusatajaid

Sport-Ekspressi avaldatud videost on näha, kuidas suure kiirusega ohtlikust laskumisest alla sõitvad suusatajad tasakaalu kaotavad ja üksteise järel kukuvad, vahendab Ilta-Sanomat. Video taustal on kuulda sportlaste valukarjeid.

„Üheksa viidi haiglasse? Võib-olla isegi rohkem. Enamusel on siiski ainult verevalumid. Jah, on ka neid, kes on oma käeluu murdnud. Ma ei viibi haiglas, seega ei saa ma ohvrite täpset arvu kinnitada,“ ütles Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe .

„Kõik on korras, issand. Mis, kas see juhtus esimest korda spordis? Asi on selles, et need sportlased pole isegi selliseks nõudlikuks rajaks valmis. Nende sportlaste tase on väga madal,“ põrutas Välbe.