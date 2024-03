Tomingas ja Ermits saavutasid sprindis koha 15 parema hulgas

MK-sarja üldliirina jätkab Tandrevold, kes on teeninud 934 punkti. Talle järgnevad Braisaz-Bouchet (845 p) ja sprindis neljanda koha saanud Lisa Vittozzi (816). Tomingas on 21. kohal (255), Ermits on 62. (43), Külm 66. (34) ja Talihärm 89. (4).