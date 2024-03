TÄNA OTSEBLOGI | Uku Jürjendal astub ringi Glory GP-etapil. Võitjale 500 000 dollarit

Jürjendal läheb GP-etapi veerandfinaalis vastamisi hollandlase Levi Rigtersiga. Veidi üle kuue aasta noorem Rigters on Jürjendalist 7 cm pikem ja mõni kilo kergem. Rigters on eelkõige tehniline võitleja. Jürjendal on enda sõnul pigem kakleja, mis olevat raskekaalus eelis. Kindlasti on Jürjendali löök tugevam: ta on koguni 80% võite saavutanud nokaudiga, Rigters aga 47%.