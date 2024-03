Baskonia võttis Euroliigas kindla võidu

„Olen võiduga väga rahul,“ lausus kodumeeskonna mängujuht Codi Miller-McIntyre „Tegime kaitses palju vigu ja tegime palju rumalaid pallikaotusi, sealhulgas mina. Peame need asjad järgmisteks mängudeks korda saama.“

Korvpalli Euroliigas põhihooaja kuus paremat liiguvad otse kohamängudele, positsioonidel seitse kuni kümme lõpetavad klubid pääsevad play-in turniirile. Baskonia on nüüd 28 matšist võitnud 15, millega nad tõusid kaheksandale kohale. Nii tabeli kuues kui ka 11. meeskond on neist kahe võidu kaugusel, põhihooaja lõpuni on veel kuus vooru.