„Alguses me ei saanud päris hästi minema, aga kolme-nelja minutit saime rünnaku jooksma ja kaitse pidama. 99 punkti.... see on päris hea. Esimesel poolajal kaitse vastu lõpus lagunesime ära, aga muidu okei,“ rääkis Kuuba, kes alustas hooaega Itaalia esiliigas ning TalTech ridades tegi alles kolmanda kohtumise.