Laupäevane Tartu ning Prometei vaheline matš jääb haiguste ja vigastuste laine tõttu ära

Nädala alguses selgus, et pühapäevane TalTech/Optibeti ning Eesti-Läti liiga valitseva meistri Prometei vaheline matši lükati teadmata ajaks edasi. TalTech kirjutas toona sotsiaalmeedias, et matši edasi lükkamist palus vana mandri tugevuselt teises sarjas kaheksa sekka jõudnud Ukraina võistkond, sest eurosarja veerandfinaalid peetakse uue nädala alguses. Võõrsil Prantsusmaa klubi Bourg’iga mängiv Prometei leidis, nii tiheda graafiku juures pole neil võimalik veerandfinaaliks korralikult valmistada.

Reedel selgus, et Prometei ei sõida laupäeval ka taaralinna, kus pidi toimuma nende telemäng Tartu Ülikool Maks & Mooritsiga. „Saime reedel kell 15.48 teate Prometei meeskonnalt, et nad soovivad laupäeval kell 17 toimuma pidanud mängu Tartu Ülikool Maks & Mooritsiga edasi lükata. Kirjas toovad nad välja, et neil on vaid kuus mängijat mängukõlbulikud, ülejäänud on haiged või vigastatud,“ selgitas liigade juht Henri Ausmaa.