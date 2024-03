FIA fänniuuring: 80% soovib pikemaid rallisid ja viiendik toetab hübriidiajameid

Autoralli MM-sari on muutuste tuules, sest FIA maailmanõukogu käis läinud nädalal välja mõtteid võistluste reformimiseks. Väidetavalt oli oma osa ka rallisõprade arvamuses – FIA sõnul osales küsitluses üle 11 000 fänni ning sel nädalal avalikustasid nad tulemused.

Loomulikult oli küsimuste keskmes rallinädalavahetuste pikkus. Lausa 80% fännidest soovis tulevikus näha ka pikemaid rallisid ning enamiku meelest peaks kalendris olema nii lühemaid sprindivõistlusi kui ka pikemaid kestvusrallisid. FIA kinnitas eelmisel nädalal, et nad liiguvad selle suunas.

FIA president Mohammed Ben Sulayem määris rallifännide mokkadele mett. „WRC-fännide muljetavaldav vastukaja näitab, et selle ainulaadse motospordiala fännid on väga kirglikud. Jagatud teave on tuleviku eesmärkide ja kalendri koostamisel hindamatu väärtusega,“ lausus ta.