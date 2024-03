Rene Zahkna USA MK-etapi jamadest oludest: suusk ei libise, lumi on vesine ja kops on koos

„Olud on praegu siin päris jamad. Oleme kõrgel mägedes, päike on väga intensiivne. Kolm treeningpäeva on kõigile olnud kohutavalt rasked, suusk ei libise, lumi on väga vesine, kops on lihtsalt kõigil koos,“ kirjeldas 29-aastane Zahkna. „Euroopaga võrreldes paistab kõige rohkem silma, et me ei sõida metsa vahel. Mõneti kõrbe moodi, sest oleme nii kõrgel. Kui hoiad ennast hullult tagasi, võid teha hullu sõidu, aga kui lähed võitlema, on väga suur tõenäosus põruda.“