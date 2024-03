Kristjan Ilves MK-etapi proovivoorus esikümnesse ei mahtunud

Kolm osavõistlust enne hooaja lõppu hoiab Ilves MK-sarjas 1022 punktiga viiendat kohta. Sel hooajal kodusel Otepää MK-etapil kaks teist kohta võtnud eestlase ees on 1150 silmaga austerlane Stefan Rettenegger ning selja taga on 981-ga teine austerlane Franz-Josef Rehrl. MK-sarja üldvõidu on juba kindlustanud Riiber, kellel on koos 1630 punkti.