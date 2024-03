Kontaveidi ekstreener Torben Beltz: see, mida me tennises pallidega teeme, pole kuidagi jätkusuutlik

Et eestlased tegelevad tänuväärse algatusega, tõestab juba tipptreener Torben Beltzi kirjeldus tennisemaailmas toimuvast. Beltz on eestlastele tuttav Anett Kontaveidi viimase juhendajana, praegu treenib ta uuesti oma kaasmaalasest endist maailma esireketit Angelique Kerberit, kellega ta on koostööd teinud varemgi.

„Tennisepallide osas on veel palju arenguruumi. Eriti profitennises, kus palle kulub ühe treeningu käigus kümneid ja kümneid. Me avame sisuliselt iga 20 minuti järel uue pallipaki. Ühe treeningu käigus kulub umbes neli purki. Igas purgis on kolm palli - see ei ole kuidagi jätkusuutlik. Siin saaks palju ära teha ka pakendidisainis - vähendada plastikut ja suurendada pallide arvu pakis,“ ütles Beltz.

„Praegu lähevad profitennises kasutatud pallid valdavalt edasi harrastate klubidele ja treeneritele. Olen ise kasutatud palle andud spordiklubidele, lasteaedadele ja koolidele. Nende edasine saatus võiks aga olla palju kindlam - need tuleks lõpuks kokku koguda ja neid kui väärtuslikku ressurssi uuesti kasutada. Ma isiklikult tunneksin ennast palju paremini, kui ma teaksin, et minu treeningutel kasutatud pallid jõuavad ümbertöötlusesse ja neile antakse uus elu.“

„On väga tänuväärne, et Eestis on selline algatus nagu „Pall pole prügi“, mis kogub tennisepalle ja otsib neile tööstuslikke ümbertöötlemise võimalusi. Usun, et sellel oleks ka maailma perspektiivis suur väärtus ja eeskuju,“ kiitis Beltz eestlaste algatust.

Beltz näeb ka maailmas ringi liikudes, et turniiride korraldajad hakkavad järjest enam jätkusuutlikkuse küsimusele mõtlema: „Näiteks on peaaegu kõikidel suurematel turniiridel ühekordsete plastpudelite kasutamine keelatud, sest need lendasid sageli pooltühjadena prügikasti. Nüüd annavad turniirikorraldajad võistlejatele mitu korduvkasutatavat pudelit, mida neil tuleb endal täita. Tundub väike asi, kuid turniiride mastaape arvestades, on see siiski oluline muudatus.“