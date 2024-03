KUULA | „Tõelised võitjad“. Paraspordi edendaja Alar Õige: nutt ja hala ei aita edasi, olulised on tahe ja rõõmus meel!

Alar Õige: Mis on kindlasti positiivne on see, et meil paralümpiakomitee täna kus tegevaparaat on viis inimest laua taga on suutnud järjestada oma tähelepanu ja panustuse nii noortesporti, nii harrastussporti kui ka toetamas meie tippusid. Tippude toetamine on olnud läbi kolmekümne aastased Eesti Paraspordi ja Olümpiakomitee ajaloo on olnud kogu aeg tegelikkuses võimalus mööda hea. Me oleme täna panustamas märkimisväärselt enam noortesse. Meil on võimalused täna toimetada rahvaspordi ja siis rahvasportspordina mitte rahvasport sellise suhtluse võimalusena pelgalt, ikkagi spordina. Mis võiks, mis mis vajaks nagu täiendavat panustamist on see, et meie senine osalemine, mis on ka hakanud peale kuskil viis kuus aastat tagasi kui me panustasime omalt poolt ka Eesti kõrgharidusse. Et meil tuleks peale teadlikumaid klassiõpetajaid, teadlikumaid treenereid, kelle valmisolek liita tava spordirühmade, tava sporditegemiste juurde erinevat puuetega inimesi. Mõelda kui on kas või selle peale, et tegelikkuses täna Eesti Paraolümpiakomitee liikmeskonda kuulub kurtide sport. Meil on täna Eesti Sisemeistrivõistlustel saavutatud Tanel Visnapi poolt kolmas koht. Ja ärge tulge mulle ütlema, et see oleks teistest sportlase poolt olnud mingisuguse loobumise või loovutamise hinnaga. See on täieline tulemus. Et, et kui me saame meie õpetajaskonna, treenerkonna, spordiklubid, juhtkonnad paremasse valmisolekusse, kaasata neid inimesi, puuetega inimesed ei vaja üldjuhul mingit väga erakordset ruumikujundusliku ümberehitust ja loomulikult igasugused uksepakud, igasugused trepid on keerulised. Mõnikord ka võimatut aga aga me liigume ka selles osas paremuse poole. Ma arvan, et kui me suudame jätkata, sealhulgas sinu osavõtul ja ja tegemisel meie ühiskonna kui terviku informeerimist ja kajastamist ja ja kõrvaldamaks seda ürgset inimliku omadust, et mida ei tea, mida ei tunne, see on tõenäoliselt ohtlik kui me saame selle teema tõstetud tänasest veel paremasse asendisse siis ma arvan, et et me võime tegelikult olla uhked oma töö üle ja loomulikult tippude toetamine, tippude toetamine, nende treenerite toetamine, neile keskkonna loomine, võimalused, sealhulgas taastumine, sealhulgas treeningmetoodika juurde juhatamine, mis täna mujal maailmas tehakse ei ole see, kuigi me võime siin elada oma pisikesel maalapil ja vaadata, et no ei näe lõppu, järelt on suur. Gloobus on ikka märksa suurem ja seal on palju suuremad vahvaid kogemusi, mida saab noppida endale käepäraseks teha.