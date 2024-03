Hokiekspert ja -kommentaator Vallot Pukk avaldas lootust, et Prizmal on täna kodus võidukohustus, mis paneb nad pinge alla.

„Eks Pantrid tahavad kindlasti seeria tagasi koju tuua. Täna on selline tüüpiline play-offi olukord. Üks meeskond on võidu kaugusel edasipääsust, kuid elu on näidanud, et selline mäng on neile üldjoontes raskem. Lätlased mängivad samas kodus ja ei taha ülehomme kindlasti uuesti Eestisse sõita,“ sõnas Pukk Delfile.