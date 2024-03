Norra suusatäht hakkab esindama Brasiiliat

Nüüd on 23-aastane Braathen väljaande Globo teatel tippsporti naasmas ning kolib Brasiilia lipu alla. Norralane saab Brasiiliat esindama hakata alates tänavu juulist.

Braathenil on lihtne kodakondsust vahetada, sest tema ema on brasiillanna.

„Kasvasin üles Sao Paulo tänavatel koos oma sõprade ja nõbudega jalgpalli mängides. See oli minu jaoks hea aeg,“ ütles ta Globole. „Ma tunnen suurt rõõmu ja armastust. Olen väga kirglik Brasiilia esindamise osas. See on minu jaoks suur asi.“