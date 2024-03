TÄNA DELFI TV-s | Kas Pantrid jäävad ellu? Eesti parim hokiklubi peab Lätis üliolulise veerandfinaalmängu

Hokiekspert ja -kommentaator Vallot Pukk avaldas lootust, et Prizmal on täna kodus võidukohustus, mis paneb nad pinge alla. „Sellistes mängudes on asi detailides kinni. Nagu mehed on rääkinud, et kuidas nad magavad ja mida söövad ning kuidas mentaalselt valmistuvad. Võimalik on muidugi ka variant, et Läti klubi võidab täna suurelt ja kindlalt ära. Pantrid on äkki natuke tühjad. Nad on lasknud endale palju väravaid visata. See ei ole üldse play-offi hoki moodi, kus on tavaliselt vähe väravaid,“ arutles Pukk reedel Delfi veergudel.