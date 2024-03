Autoralli MM-sari saab järgmisel hooajal täiesti uue etapi

Kanaari saarte kohaliku ajalehe La Provincia ja Hispaania suure spordilehe Diario ASi teatel on Kanaari saarte asfaldiralli korraldajad sõlminud WRC Promootoriga kaheaastase lepingu, mis hõlmab hooaegu 2025 ja 2026. Leping tehakse teatavaks järgmise nädala esmaspäeval.

MM-ralli on plaanis pidada Gran Canaria saarel. Algselt kaaluti võistluspaigana ka Tenerifet, kuid lõpuks otsustati keskus siiski Gran Canariale jätta.

Rally Islas Canarias on pikka aega kuulunud ralli Euroopa meistrivõistluste sarja. Tänavu sõidetakse see hooaja teise võistlusena mai alguses.

Kanaari saarte ralli traditsioonid ulatuvad 1970. aastatesse. Võistluste ajaloo edukaim sõitja on Hispaania legend Carlos Sainz, kes on võidusõidu võitnud viiel korral.

Ralli MM-sarja järgmise aasta kalendris on kindlasti ka teisi uusi võistlusi. Kõige enam on spekuleeritud, et etapi võivad saada Iirimaa, Saudi Araabia ja Paraguay .