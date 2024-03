VIDEO | Mike James tõusis Euroliiga kõigi aegade suurimaks korvikütiks

„Me mängime hästi, isegi halbadel aegadel hoiame kokku, liigutame palli, mängime kaitses ja see ütleb palju. See on järjekordne hüppelaud meie teekonnal ja loodetavasti suudame veelgi rohkem,“ sõnas 33-aastane James pärast mängu.

„See on õnnistus, see on hämmastav, et meil on isegi selline võimalus, et mind mainitakse koos sellise mängijaga nagu Spanoulis. Olen lihtsalt enda üle uhke, olen lihtsalt õnnelik ja see annab palju häid emotsioone,“ märkis James pressikonverentsil.