TIPPHETKED JA FOTOD | Viskekontserdi püsti pannud TalTech tegi lätlastele säru

Neli kaugviset tabanud ja 14 punkti toonud Patrik Saali vedamisel võitsid Alar Varraku hoolealused esimese poolaja kindlalt 53:36. Ilma vigastatud Kasper Suuroruta mänginud TalTech teisel poolajal kätte võidetud edu käest ei andnud.

27 mängust 13 võitnud TalTech hoiab Eesti-Läti liigas üheksandat kohta, viimasel play-off’i viival kohal on 14 võiduga Pärnu Sadam. Kuna omavahelistes matšides on eelis suvepealinlastel, siis peab TalTech kaheksandaks tõusmiseks koguma Pärnust ühe võidu enam. TalTech võtab põhihooajal mõõtu veel Prometeilt, Läti Ülikoolilt ja Tartu Ülikoolilt, Pärnu vastased on Ogre, Kalev/Snabb ja Prometei.