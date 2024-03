Tartu Bigbanki võtmemängija hooaeg on läbi. „Alles operatsioonil selgus, et kõhretükid on lahti“

„Kõik algas paar nädalat tagasi, kui põhiturniiril jäi mängida viimane mäng. Pärast trenni tuli vesi põlve, aga seda eemaldades oli süstlas ka verd ning tekkis kahtlus, et midagi on katki,“ selgitas Juhkami Delfile. „Esialgu lootsime, et saan mängukorda, aga kui hakkasin trenni tegema, ilmnes sama probleem uuesti.“