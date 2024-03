Nii O’Malley kui ka Vera on päris suurde mängu kerkinud alles hiljuti. 29-aastase O’Malley jaoks on see karjääri teine tiitlimatš. 31-aastane Vera on nii kaugele jõudnud esmakordselt. Kukk-kaalu väljakutsujate pingereas on Vera seejuures alles viiendal kohal. „Marlon Verale tehti lihtsalt kingitus. Sean valis tema väljakutsujaks lihtsalt sellepärast, et ta ei suudaks ühtegi teist tõsiseltvõetavat konkurenti alistada,“ teatas Petr Yan, kellele kuulus kukk-kaalu meistrivöö 2020. aastal. Yan soovib enda sõnul uuesti meistrivööle heidelda. Samas on ta keerulises seisus, kuna on kaotanud kolm matši järjest, muu hulgas ka O’Malley’le. Ajalugu eelseisvaks matšiks ameeriklasele midagi head siiski ei ennusta.